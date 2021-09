Bruxelles Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli è ricoverato per polmonite A dare la notizia il suo portavoce. Sassoli è vaccinato contro il Covid-19 e nei giorni scorsi era risultato negativo al tampone

Condividi

Dear David, on behalf of the @EPPGroup, I wish you a quick recovery. Get well soon! @EP_President https://t.co/ejqRlCuwvN — Manfred Weber (@ManfredWeber) September 20, 2021

Rimettiti presto caro Davide. @EP_President



Wishing you a very speedy recovery. Take care. — Charles Michel (@eucopresident) September 20, 2021

"Mercoledì 15 settembre il presidente del Parlamento europeo David Sassoli è stato portato all'Hôpital Civil di Strasburgo. Dopo le necessarie visite mediche, gli è stata diagnosticata una polmonite ed è stato immediatamente curato. È in buone condizioni". Così il suo portavoce Roberto Cuillo.Secondo quanto si apprende Sassoli è tuttora ricoverato in ospedale. Il presidente del Parlamento europeo è vaccinato contro il Covid-19 e nei giorni scorsi era risultato negativo al tampone. Tutti gli appuntamenti in agenda sono al momento annullati. Tanti gli auguri di pronta guarigione dalla presidente del Senato, Casellati, al leader del Pd Letta“Caro David, a nome del gruppo del Ppe ti auguro una pronta guarigione. Guarisci presto!". E' il messaggio inviato su Twitter dal presidente del gruppo del Ppe, Manfred Weber.“Rimettiti presto caro Davide. Ti auguro una pronta guarigione. Riguardati". Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, su Twitter, dopo la notizia del ricovero del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli.