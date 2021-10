Mercati Il rimbalzo delle borse, cala il gas

di Michela Coricelli Avvio in netto rialzo per Wall Street, sulla scia del possibile accordo sull'innalzamento del tetto del debito statunitense tra democratici e repubblicani. A spingere i listini di tutto il mondo - New York compresa - anche i minori timori per una crisi energetica. Sia il Dow Jones sia il Nasdaq guadagnano oltre un punto percentuale.In Europa Milano corre a +1,25%, velocità simile a quella di Londra e Francoforte, mentre Parigi guadagna un punto e mezzo. La migliore è Madrid a +1,72%. L'ottimismo degli investitori europei oggi è anche legato al ribasso delle quotazioni del gas naturale dopo le rassicurazioni del presidente russo Putin: siamo "un fornitore affidabile che rispetta gli impegni presi" – ha detto - e Gazprom "non ha mai rifiutato di aumentare le forniture di gas ai propri clienti. Questo ha fatto invertire la rotta ai prezzi.