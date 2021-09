La visita apostolica, la 34esima del suo pontificato, si concluderà mercoledì Il viaggio di Papa Francesco a Budapest e in Slovacchia, breve incontro con Orban Nel pomeriggio l'arrivo a Bratislava. "Con Orban incontro cordiale sul ruolo della Chiesa nel paese, ambiente e famiglia" rende noto la Santa Sede. Il primo ministro ungherese: "Ho chiesto al Papa di non lasciare che l'Ungheria cristiana perisca". Il Papa al Consiglio ecumenico delle Chiese e delle Comunità ebraiche: "Minaccia dell'antisemitismo ancora serpeggia in Europa e altrove. E' una miccia che va spenta". E al popolo ungherese dice: "La croce sia il vostro ponte tra il passato e il futuro. Siate fondati e aperti, radicati e rispettosi".

"La croce non è mai di moda: oggi come in passato. Ma guarisce dentro". Così il Papa nella messa in Piazza degli Eroi, a Budapest, a conclusione del 52esimo Congresso eucaristico internazionale. "È davanti al Crocifisso che sperimentiamo una benefica lotta interiore, l'aspro conflitto tra il 'pensare secondo Dio' e il 'pensare secondo gli uomini'", ha proseguito. Secondo Francesco, "da un lato, c'è la logica di Dio, che è quella dell'amore umile. La via di Dio rifugge da ogni imposizione, ostentazione e trionfalismo, è sempre protesa al bene altrui, fino al sacrificio di sé".Dall'altro lato c'è il "pensare secondo gli uomini": è "la logica del mondo, attaccata all'onore e ai privilegi, rivolta al prestigio e al successo". "Qui contano la rilevanza e la forza -ha aggiunto il Pontefice -, ciò che attira l'attenzione dei più e sa farsi valere di fronte agli altri". "Questo vi auguro, che la croce sia il vostro ponte tra il passato e il futuro! Il sentimento religioso è la linfa di questa nazione, tanto attaccata alle sue radici. Ma la croce, piantata nel terreno, oltre a invitarci a radicarci bene, innalza ed estende le sue braccia verso tutti: esorta a mantenere salde le radici, ma senza arroccamenti; ad attingere alle sorgenti, aprendoci agli assetati del nostro tempo. Il mio augurio è che siate così: fondati e aperti, radicati e rispettosi".Budapest è la prima tappa del viaggio apostolico internazionale che lo porterà anche in Slovacchia fino al prossimo 15 settembre. L'aereo Alitalia con a bordo il Pontefice è atterrato all'aeroporto della capitale magiara alle 7:45 dove ad accogliere Francesco è stato il vice primo ministro Zsolt Semjen. Si tratta del, il primo dopo l'operazione chirurgica al colon che Bergoglio ha subito lo scorso 4 luglio al Policlinico Gemelli. "Riprendiamo i viaggi e questa è una cosa molto importante, perché andremo a portare la parola e il saluto a tanta gente" ha detto Papa Francesco salutando i giornalisti sul volo da Roma a Budapest. "Ci lascia l’AIitalia grazie a tutti voi e grazie all’Alitalia che ci ha portati fino ad ora" ha poi aggiunto.In Ungheria una visita lampo di appena sette ore.L'incontro "si è svolto secondo il programma previsto, in un, ed è terminato alle ore 9:25" ha reso noto la Sala Stampa della Santa Sede. L'incontro è durato circa 40 minuti. Erano presenti, con il Pontefice, anche il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, e monsignor Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. Tra i vari argomenti trattati, "il, l'impegno per la salvaguardia dell', la difesa e la promozione della". All'incontro è seguito lo scambio dei doni. Al presidente Ader, papa Francesco ha donato un quadro in mosaico raffigurante la "Benedizione papale a piazza San Pietro" da un dipinto ad olio di Ippolito Caffi eseguito verso la metà dell'800 e oggi conservato nel Museo di Roma, al Primo Ministro Orban il pontefice ha donato un Trittico.Sulla sua pagina Facebook il primo ministro ViktorOrban ha scritto: "Ho chiesto a Papa Francesco di non lasciare che l'Ungheria cristiana perisca".Poi l'"Il Dio dell'alleanza ci chiede di non cedere alle logiche dell'isolamento e degli interessi di parte. Non desidera alleanze con qualcuno a discapito di altri, ma persone e comunità che siano ponti di comunione con tutti. In questo Paese voi, che rappresentate le religioni maggioritarie, avete il compito di favorire le condizioni perché la. E avete un ruolo esemplare verso tutti: nessuno possa dire che dalle labbra degli uomini di Dio escono parole divisive, ma solo messaggi di apertura e di pace" ha detto il Papa durante l'incontro al Museo delle Belle Arti di Budapest, con i Rappresentanti del Consiglio ecumenico delle Chiese e di alcune Comunità ebraiche dell'Ungheria. "In un mondo lacerato da troppi conflitti è questa la testimonianza migliore che deve offrire chi ha ricevuto la grazia di conoscere il Dio dell'alleanza e della pace", ha aggiunto il Santo Padre. "Apprezzo tanto l'impegno che avete testimoniato ad abbattere i muri di separazione del passato; ebrei e cristiani, desiderate vedere nell'altro non più un estraneo, ma un amico; non più un avversario, ma un fratello. A noi è chiesto di lasciare le incomprensioni del passato, le pretese di avere ragione e di dare torto agli altri, per metterci in cammino verso la sua promessa di pace, perché Dio ha sempre progetti di pace, mai di sventura". E ha sottolineato: "Ogni volta che c'è stata la tentazione di assorbire l'altro non si è costruito, ma si è distrutto; cosi' pure quando si è voluto ghettizzarlo, anziché integrarlo. Quante volte nella storia è accaduto. Dobbiamo vigilare, dobbiamo pregare perché non accada più. E impegnarci a promuovere insieme una educazione alla fraternità, così che i rigurgiti di odio che vogliono distruggerla non prevalgano. Penso alla".Alle 11.30 la messa conclusiva del 52esimo Congresso eucaristico internazionale nella Piazza degli Eroi e a seguire l'Angelus. "Budapest è città di ponti, sentiamo la vocazione di essere ponti tra le varie Nazioni" ha sottolineato l'arcivescovo Metropolita di Esztergom-Budapest, il cardinale Péter Erdo, nel corso della celebrazione della messa. Il porporato ha osservato come "la presenza anche di non cristiani e di chi ha un'altra visione del mondo" alla celebrazione eucaristica "è segno dei tempi di una Chiesa messaggera di Cristo tra le Nazioni"Alle 14.30 la cerimonia di congedo all'Aeroporto di Budapest e alle 14.40 la partenza per Bratislava, dove papa Francesco atterrerà alle 15.30, con l'accoglienza ufficiale presso lo scalo aereo da parte della presidente della Repubblica, Zuzana Caputova. Ancora due gli appuntamenti della giornata nella capitale slovacca, entrambi presso la Nunziatura apostolica dove alloggerà il Papa: alle 16.30 l'incontro ecumenico e alle 17.30 quello privato con i membri della Compagnia di Gesù ."Nel momento in cui mi accingo a partire per Budapest in occasione della giornata conclusiva del Congresso eucaristico internazionale, diretto poi in Slovacchia per incontrare i fratelli nella fede e gli altri abitanti di quella Nazione, mi è gradito rivolgere a Lei, signor presidente, e all'intero popolo italiano il mio cordiale pensiero che accompagno con sinceri auspici di serenità e di generoso impegno per il bene comune". È questo il testo del telegramma inviato da Papa Francesco al presidente della Repubblica Sergio Mattarella al momento di lasciare l'Italia per il suo 34esimo Viaggio Apostolico Internazionale.Durante il volo verso Budapest, nel sorvolare la Croazia, il Santo Padre ha fatto pervenire al Presidente della Repubblica Zoran Milanovic il seguente messaggio telegrafico: "Sua Eccellenza Zoran Milanovic, presidente della Repubblica di Croazia estendo i migliori auguri a Vostra eccellenza e ai vostri concittadini mentre viaggio nello spazio aereo croato per il mio viaggio apostolico a Budapest e in Slovacchia. Invocando le benedizioni divine di pace e benessere sulla nazione, offro la garanzia delle mie preghiere".