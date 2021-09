Mercati Il voto incerto in Germania non dispiace ai mercati

di Marzio Quaglino Settimana scorsa la borsa di Francoforte, unica con il bilancio in rosso, aveva pagato le tensioni pre elettorali. Oggi anche se dal voto non è uscita una chiara maggioranza il Dax (1,01%) registra in Europa i maggiori rialzi. Più staccata è Milano (+0,55%) in linea con Parigi e Londra.Sul listino di Piazza Affari, tra i titoli guida, bene Eni (1.35%) e Unicredit (+1.29%)Ancora in rialzo il prezzo del petrolio. L’aumento della domanda e qualche problema nella fornitura spinge il Brent del mare del Nord ai massimi da tre anni a questa parte. Il barile viene scambiato a quota 78,31 dollari.