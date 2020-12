Serie A, tredicesima giornata Immobile-Luis Alberto: la Lazio stende 2-0 il Napoli all'Olimpico Segna subito l'attaccante biancoceleste, raddoppia lo spagnolo ad inizio ripresa: vittoria della squadra di Inzaghi mai in discussione. Molte assenze in attacco per i partenopei, comunque sottotono e poco convinti

Dopo aver raccolto appena un punto nelle ultime due partite, la Lazio riaccende i motori battendo 2-0 all’Olimpico un Napoli decisamente opaco. Buona prova della squadra di Inzaghi, settima a braccetto dell’Atalanta con 21 punti, partenopei fermi a quota 23.Ciro Immobile fa subito pentole e coperchi: al 7’ controllo di petto e girata fulminea in area di un soffio alta, al 9’ stacco vincente con una splendida torsione su un calibrato cross di Marusic dalla sinistra. Malgrado le pesanti assenze offensive di Insigne e Mertens (più Osimhen), gli ospiti cercano di reagire ed è proprio l’ex Pepe Reina a chiudergli due volte la strada: il portiere spagnolo vola prima sul sinistro di Fabian Ruiz, servito da Petagna (18’), pochi secondi dopo si ripete sul destro a giro di Zielinski (19’). Larga, anche se non di molto, la conclusione secca di Caicedo dal limite (31’), centrale al 33’ il tiro di Lozano.Ripresa. Al 56’ la Lazio bussa di nuovo: errore di Mario Rui in fase di impostazione, palla a Immobile che serve Luis Alberto, implacabile con un piatto destro angolatissimo. Napoli lento nel giro palla e nella costruzione (al 74’ va ko anche Lozano), la partita resta saldamente in mano ai padroni di casa che gestiscono senza problemi il doppio vantaggio. Non spaventa Reina, al 79’, il rasoterra di Petagna. Non trova lo specchio Pereira in diagonale (89'). Sipario.