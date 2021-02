"Questioni territoriali sono decisive" Impianti Sci, Uncem: "Nel governo necessario un sottosegretario alla Montagna" "Stagione chiusa. Ora si pensi a ristori e indennizzi, servono almeno otto miliardi per il sistema neve" ha detto Marco Bussone, presidente nazionale Uncem

"Senza rappresentanza non si va lontano. Lo diciamo al Presidente Draghi, ai Partiti, ai Ministri. Abbiamo la necessità di avere nel governo un 'Sottosegretario alla Montagna', che segua sindaci, imprese, comunità dei territori. Un Sottosegretario per il 54% dell'Italia. Ci sia questo spazio nel governo. Le 'questioni territoriali' sono decisive e lo ha capito ancor di più il Paese intero in queste ore". Così Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, l'Unione dei Comuni e delle comunità di montagna ricordando che "nelle ultime 48 ore si è parlato solo di montagna e degli effetti della pandemia sullo sci, sull'economia di quelle zone che vivono di sport e turismo, oggi azzoppate. Sono al centro del dibattito pubblico le località sciistiche messe in crisi dalla scelta di non aprire, il futuro economico dei territori, quali opportunità per svago, sport, turismo, nelle zone montane italiane senza sci. Ma si inizia a parlare anche di quale sostenibilità-ambientale in montagna e di quale transizione digitale ed economica nei territori". Una dichiarazione che segue le polemiche dei giorni scorsi dopo la decisione di non riaprire gli impianti sciistici a causa dei nuovi dati epidemiologici.La stagione di sci che stava per ri-iniziare "non inizierà più il 5 marzo", data della possibile nuova ripartenza, "sarà impossibile" riaccendere gli impianti di risalita. Resterebbe solo un mese di attività con tutte le incognite del meteo a condizionare le presenze sulle piste, "ma sappiamo che la stagione in quel momento è chiusa". Dunque "ora si pensi a ristori e indennizzi", sprona Bussone. Servono almeno "otto miliardi per il sistema neve" e, citando i 32 miliardi di scostamento di bilancio che risalgono "alla vigilia della caduta del governo Draghi", Bussone sollecita l'esecutivo di Mario Draghi a "varare un decreto entro la settimana".