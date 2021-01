In Italia 10.800 nuovi casi, 348 morti e 77.993 tamponi in 24 ore Il rapporto tra test e nuovi casi è al 13.85%, contro il precedente 13.83%

Condividi

Secondo l'ultimo aggiornamento dei dati del ministero della Salute nelle ultime 24 ore si sono registrati, a fronte di 77.993 tamponi effettuati.. Ieri i casi erano stati 14.245 con 347 decessi e 102.974 tamponi.Ilè al, contro il precedente 13.83%.Il totale degli ospedalizzati in Italia è di 25.896 pazienti, con un aumento di 238 casi rispetto a ieri. Di questi, in terapia intensiva sono 2.579, con una diminuzione di 4 unità. In isolamento domiciliare si trovano 544.562 persone, 5.994 in meno nelle ultime 24 ore. Tra dimessi e guariti si contano 1.520.106 persone, in aumento di 16.206 unità.Il totale degliin Italia è di, cioè 5.756 in meno rispetto a ieri. I deceduti sono 348 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 75.680 vittime del Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia. I casi totali sono 2.166.244 (+10.800). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 77.993 per un totale di 27.004.272.Le regioni che hanno registrato il maggior numero di nuovi casi giornalieri sono(+1.682),(+1.600),(+1.391),(+1.334),(+863),(+747),(+631).Sono 1.682 i nuovi contagiati al coronavirus in Veneto (12,79% dei tamponi effettuati). I dati forniti alla Regione Veneto portano così il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza a 266.946. Sono 3.459 il totale dei ricoverati (31 in più rispetto a ieri). Cinquanta i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Alle 12 risultano somministrati 16.748 vaccini, il 43% di quanto ad oggi ricevuto.Scende ancora la quota dei contagi giornalieri in Emilia-Romagna, ma aumentano i ricoveri per coronavirus e in regione ci sono altre 54 vittime legate al Covid-19. E' il bilancio del bollettino quotidiano della Regione. Dall'inizio dell'epidemia si sono registrati 1.600 casi di positività in più rispetto a ieri su un totale di 9.133 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Età media 46 anni. Sempre da ieri, sono stati effettuati anche 7.812 tamponi rapidi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 235 (uno in più rispetto a ieri), 2.684 negli altri reparti Covid (+27). Sale il numero delle vittime in regione: altre 54 persone sono morte e Bologna è la provincia che paga il tributo più alto oggi: conta 21 vittime tra cui anche due uomini di 47 e 57 anni. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in Emilia-Romagna sono stati 7.941."Oggi su quasi 10 mila tamponi nel Lazio (-2.223) si registrano 1.334 casi positivi (-347), 23 i decessi (-1) e +1.387 i guariti. Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 13%. I casi a Roma città tornano a quota 500". È quanto fa sapere l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.Oggi in Puglia, a fronte di 4.138 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 631 casi positivi: 318 in provincia di Bari, 77 in provincia di Brindisi, 46 nella provincia BAT, 97 in provincia di Foggia, 71 in provincia di Lecce, 21 in provincia di Taranto, un residente fuori regione. Sono stati inoltre registrati 20 decessi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, uno in provincia di Brindisi, uno in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto e uno residente fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.065.109 test, 38.209 sono i pazienti guariti e 53.539 sono i casi attualmente positivi.Sono 747 i nuovi casi di Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 669 asintomatici e 78 sintomatici, su 6.743 tamponi. Il dato è dell'Unità di crisi della Regione, e porta il totale positivi a 193.165 su un totale tamponi pari a 2.072.185. I decessi sono 31, 7 nelle ultime 48 ore e 24 in precedenza ma registrati ieri, e portano il totale deceduti dall'inizio della pandemia a 2.942. I guariti sono 1.044, e il totale sale a 112.726. Dei 656 posti letto di terapia intensiva, ne sono occupati 96; dei 3.160 posti letto di degenza, ne sono occupati 1.377.