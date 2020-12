In Italia 19.037 nuovi casi, 459 morti e 152.334 tamponi in 24 ore Il rapporto tra test e nuovi positivi sale al 12.5%, contro il 9.31% di ieri

Secondo l'ultimo aggiornamento dei dati del Ministero della Salute nelle ultime 24 ore si sono registrati, a fronte di 152.334 tamponi effettuati.. Giovedì i casi erano stati 18.040 con 505 decessi e 193.777 tamponi.Ilsale al, contro il 9.31% di giovedì.Il totale degli ospedalizzati in Italia è di 25.986 pazienti, con una diminuzione di 673 casi rispetto al giorno precedente. Di questi, in terapia intensiva sono 2.584, con una diminuzione di 5 unità. In isolamento domiciliare si trovano 553.900 persone, 13.073 in meno nelle ultime 24 ore. Tra dimessi e guariti si contano 1.377.109 persone, in aumento di 32.324 unità.Il totale degliin Italia è dicasi, cioè 13.746 in meno rispetto al 24 dicembre.I deceduti sono 459 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 71.359 vittime del Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia. I casi totali sono 2.028.354 (+19.037). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 152.334 per un totale di 25.904.694.Le regioni che hanno registrato il maggior numero di nuovi casi giornalieri sono(+5.010),(+2.628),(+2.127),(+1.691),(+1.011),(+1.009),(+875).A fronte di 27.942 tamponi effettuati sono 2.628 (di cui 198 "debolmente positivi") i nuovi positivi (9,4%). I guariti e dimessi sono 1.721, su un totale di 386.391 da inizio pandemia, di cui 3.742 dimessi e 382.649 guariti. In terapia intensiva i pazienti sono 522, uno più di ieri, i ricoverati non in terapia intensiva sono 3.976 (-202 da ieri). I decessi, totale complessivo: 24.782 (+105). La provincia più colpita è Milano, con 878 nuovi casi di cui 332 a Milano città, seguita da Brescia con 366, Pavia con 209 e Monza con 183.Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 163.290 casi di positività, 2.127 in più rispetto a ieri, su un totale di 10.861 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Lo comunica l'ente regionale. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 19,6%. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 47,2 anni. Si annotano 65 ulteriori decessi per un totale da inizio epidemia di 7.400. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 206 (+5 rispetto a ieri), 2.711 quelli negli altri reparti Covid (-7). La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 458 nuovi casi; a seguire Modena (363), Rimini (235), Ravenna (194), Reggio Emilia (168), Cesena (156), Ferrara (155), Piacenza (124). Poi la provincia di Parma (124), quindi Imola (76), e infine Forlì (74). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 381 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 96.910.Aumentano, per il secondo giorno consecutivo, i nuovi positivi nel Lazio. "Oggi, su oltre 16mila tamponi, si registrano 1.691 casi", rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 1.519 su oltre 15mila tamponi eseguiti. Cresce anche il numero dei decessi: sono 31, mentre ieri erano stati 24. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati invece 1.077.Oggi in Puglia, a fronte di 7.540 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati registrati 1.011 casi positivi: 512 in provincia di Bari, 52 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia BAT, 240 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce, 110 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione. Sono stati inoltre registrati 26 decessi: 13 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.004.403 test, 29.775 sono i pazienti guariti e 53.589 sono i casi attualmente positivi.Risale la curva dei contagi in Campania: sono 1.009 i positivi nelle ultime 24 ore (di cui 128 sintomatici) su 16.353 tamponi; il rapporto positivi/test sale al 6,17% rispetto al 5,66% precedente. I deceduti sono 7 (5 nelle ultime 48 ore). I guariti sono 464. Il report dei posti letto su base regionale indica in 102 i posti letto di terapia intensiva occupati e in 656 quelli disponibili. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160 (Covid e offerta privata) e 1.449 quelli occupati.