La pandemia Coronavirus: 20.648 nuovi casi, 541 morti e 176.934 tamponi da ieri Il rapporto tra tamponi e nuovi positivi si attesta al 11.67%, contro il 11.65% di ieri

Secondo l'ultimo aggiornamento dei dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si sono registrati, a fronte di 176.934 tamponi effettuati.. Ieri i casi erano stati 26.323 con 686 decessi e 225.940 tamponi.Ilsi attesta all', contro il 11.65% di ieri.Il totale degli ospedalizzati in Italia è di 36.632 pazienti, con una diminuzione di 429 casi rispetto a ieri. Di questi, in terapia intensiva sono 3.753, con una diminuzione di 9 unità. In isolamento domiciliare si trovano 759.139 persone, 6.892 in più nelle ultime 24 ore.Il totale degliin Italia è di 795.771 casi, cioè 6.463 in più rispetto a ieri. Tra dimessi e guariti si contano 734.503 persone, in aumento di 13.642 unità.I deceduti sono 541 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 54.904 vittime del Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia. I casi totali sono 1.585.178 (+20.648). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 176.934 per un totale di 21.814.575.Le regioni che hanno registrato il maggior numero di nuovi casi giornalieri sono(+3.203),(+2.617),(+2.022),(+2.021),(+1.993),(+1.850),(+1.024).In Lombardia diminuiscono i ricoverati a causa del coronavirus sia nei reparti (-216) che in terapia intensiva (-12). Il numero dei tamponi effettuati è 28.434 e 3.203 sono i nuovi positivi (11,2%). I guariti/dimessi sono 756. Per quanto riguarda i decessi, ne sono stati registrati altri 135 in un giorno facendo salire il bilancio a 21.647. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono stati 3.203, i guariti/dimessi sono in totale 251.588 (+756), di cui 6.604 dimessi e 244.984 guariti. In terapia intensiva sono ricoverate 907 persone (-12), i ricoverati non in terapia intensiva sono stati 7.400 (-216).Sono 2.617 i positivi in Veneto nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale dei contagiati da inizio pandemia a 143.589. Attualmente sono positive 79.711 persone. I deceduti salgono di 33 unità, portando il totale a 3.677.In Campania nelle ultime 24 ore si registrano 2.022 nuovi casi positivi al coronavirus, di cui 1.861 asintomatici e 161 sintomatici, su 19.063 tamponi. Il totale dei positivi in regione dall'inizio della pandemia è 153.693 su 1.571.873 tamponi. Il totale delle vittime sale a 1.631: oggi ne sono state registrate 36, di cui 11 decedute nelle ultime 48 ore e 25 in precedenza ma registrati ieri. I nuovi guariti, secondo i dati forniti dalla Regione, sono 1.583, che portano il totale a 47.276.Oggi l’Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.021 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 14,3% dei 14.157 tamponi eseguiti. I ricoverati in terapia intensiva sono 385 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 4.734 (-47 rispetto a ieri). Sono 84 i decessi, di cui 7 verificatisi oggi. Il totale dei morti è ora di 6.154 persone. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti guariti sono complessivamente 83.193 (+ 1,030 rispetto a ieri).Diminuiscono i nuovi positivi nel Lazio. "Oggi, su quasi 23mila tamponi, si registrano 1.993 casi", rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 2.070 su oltre 28mila tamponi eseguiti. Si riduce anche il numero dei decessi: oggi sono 19 a fronte dei 25 di ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono invece stati 1.524.Sono 1.850, in Emilia-Romagna, i nuovi positivi al Covid, scoperti sulla base di 13.434, un numero inferiore alla media come di solito avviene nel fine settimana. Sono stabili i ricoverati in terapia intensiva e si contano 30 nuove vittime. Più della metà dei nuovi casi (1.067) sono asintomatici, individuati con il contact tracing e le attività di screening. Il 95,9% dei circa 70mila casi attualmente attivi sono in isolamento domiciliare perché non necessitano cure particolari. Sono 245, come ieri, i ricoverati in terapia intensiva, mentre i pazienti negli altri reparti Covid sono 2.668, 5 in meno di ieri. Le trenta nuove vittime sono principalmente over 70 e sono dieci in provincia di Modena, sei a Piacenza e Reggio Emilia, tre a Parma, due a Imola, uno a Ferrara e Ravenna.