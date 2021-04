Le regioni chiedono un cambio colore In Italia scende l'indice Rt: 0,81 Quatto regioni ancora sopra a 1 L'indice Rt in Italia dell'ultima settimana è in lieve calo a 0,81, contro lo 0,85 della settimana precedente. È quanto emerge dalla cabina di regia per il monitoraggio settimanale

L', registrando dunque un nuovo calo rispetto alla scorsa settimana era (0.85). E intanto le regioni chiedono il passaggio di colore: la Sardegna chiede il cambio da rosso ad arancione mentre l'Abruzzo mostra i numeri da zona gialla.Nell'ultima settimana(erano cinque la settimana precedente). Tra queste Basilicata e Sicilia hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre Regioni Calabria e Molise hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno, rileva la bozza del report settimanale di monitoraggio diffusa dall'Iss in collaborazione con il Ministero della Salute.Da lunedì 26 la Sardegna vorrebbe passare dal rosso all'arancione: "Abbiamo l'indice di contagiosità R(t) a 0,98 - ha detto l'assessore della Sanità Mario Nieddu a margine di una seduta della commissione Sanità del Consiglio regionale sull'emergenza Covid - Ci troviamo in una situazione di rischio moderato determinato dalla presenza dei focolai, ma basso come impatto perché le strutture non sono sotto stress". Quindi, "i nostri dati sono da arancione", è il messaggio in vista della cabina di regia di domani. E se la curva epidemiologica non scende sotto i 300 casi (oggi 328), cala al 7,6% il tasso di positività, ma si registrano ancora sette decessi. La percentuale di posti letto occupati da pazienti covid resta però sotto la soglia critica, come evidenzia anche la Fondazione Gimbe, anche se dal 14 al 20 aprile risulta in peggioramento l'indicatore relativo ai casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (sono 1.116), seppure con una diminuzione del 4,5% dei contagi rispetto alla settimana precedente. Nel frattempo si registra un'accelerazione nella campagna di vaccinazione: ieri sono state somministrate nei vari hub dell'isola 13.662 dosi (circa 2500 in più rispetto al giorno precedente), un record."La bozza del report settimanale sottoposta alla valutazione consueta della Cabina di Regia nazionale mostra segnali di miglioramento su tutti gli indicatori. Un quadro che consolida e certifica l'attribuzione della fascia gialla all'Abruzzo, rendendo possibili le riaperture tanto attese, nella misura concessa dal recente decreto-legge". Così il governatore Marco Marsilio analizza la situazione dell'Abruzzo, che continua a migliorare rapidamente. Se il trend, nel complesso, è favorevole, non mancano i territori in cui i numeri continuano ad essere preoccupanti. Sono 28, al momento, i comuni in zona rossa, ma domani si riunirà anche l'Unità di crisi regionale e la mappa delle maggiori restrizioni potrebbe essere ridefinita. In particolare in Abruzzo l'indice Rt si ferma a 0,84 medio (0,79-0,89) contro lo 0,92 della scorsa settimana. La pressione ospedaliera scende al 26% (-1%) nelle terapie intensive e 34% (-3%).