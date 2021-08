Chiedono di sospendere il provvedimento In Toscana mille operatori sanitari ricorrono al Tar contro obbligo vaccini

Condividi

Circa mille operatori sanitari, tra medici e infermieri, hanno presentato un ricorso al Tar della Toscana per chiedere la sospensione dei provvedimenti nei confronti di coloro che non si sono vaccinati. La notizia è stata riportata da Repubblica e confermata oggi dal legale che assiste nella causa gli operatori sanitari, come scrive LaPresse."Abbiamo già notificato ed è in corso di deposito il ricorso con circa 1.000 ricorrenti, ma stiamo raccogliendo altre firme, circa 200, per un altro ricorso uguale", spiega l'avvocato Tiziana Vigni che segue i ricorrenti col collega Daniele Granara docente di diritto costituzionale e che era stata candidata alla presidenza della Toscana per la lista 'Vaccini Vogliamo Verità'.