Borse In attesa della Bce trimestrali alla ribalta

di Marzio Quaglino Le borse europee partono caute, dopo i cali delle borse americane e asiatiche. Gli occhi sono puntati a Francoforte. Dalla riunione della Banca Centrale Europea non sono attese novità sui tassi, quanto indicazioni sull’andamento dell’economia europea e di conseguenza sulle linee di politica monetaria.In questo quadro Milano viaggia in rialzo dello 0,27% preceduta di poco da Parigi (+0,33%), mentre Londra e Francoforte sono poco sotto la parità. Sul listino di Piazza Affari sotto i riflettori i titoli delle società che presentano i conti del trimestre. Buona l’accoglienza per St Microelectronics (+2,50%), Stellantis (+1,31%) e Unicredit (+1,30%). Male invece Telecom Italia (-5,50%) e Saipem (-6,10%).Sul mercato delle materie prime continua la discesa del petrolio. Il Brent del Mare del Nord scivola a 83,31 dollari al barile (-0,67%).