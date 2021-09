Mercati In borsa cali per banche e auto Timori per una stretta della BCE

di Fabrizio Patti Sono partite in ribasso le borse europee: -1,05 per l'indice Ftse Mib di Milano, che ieri aveva chiuso in calo dello 0,72%. Nel resto d'Europa -1,1% anche per Francoforte, Parigi e Madrid, limita i danni Londra, -0,75%. Gli investitori aspettano le mosse della Banca Centrale Europea, che domani potrebbe annunciare la riduzione degli acquisti di titoli del programma anti-pandemia.A chiederlo sono stati nei giorni scorsi i banchieri centrali di Germania, Austria e Olanda, preoccupati dalla crescita dell'inflazione, arrivata al 3% ad agosto nell'Eurozona. In questo clima il rendimento del Btp italiano ieri è salito di 8 punti base. Oggi scende di un punto, così come il Bund tedesco: lo spread è stabile a quota 108 punti base. In Europa forti cali anche per il settore auto. E' così anche per Stellantis, -2,50%, maggior calo nel paniere del Ftse Mib oggi. Dongfeng, uno dei principali soci di Stellantis, ha ceduto una quota del gruppo pari all'1,15% del capitale per circa 600 milioni di euro, a 16,65 euro per azione. Il gruppo cinese, che era fra i soci di Psa prima della fusione con Fca, mantiene una quota del 4,5%. In Asia nella notte bene Tokyo, +0,8%.Male invece le borse cinesi, con cali attorno allo 0,3% per Hong Kong, Shanghai e Shenzhen, perché gli investitori guardano con apprensione al caso Evergrande: è la seconda società immobiliare del Paese, ha debiti per 305 miliardi di dollari e ha subito una serie di declassamenti da parte delle agenzie di rating. Il rischio è che in caso di fallimento ci sia un effetto contagio per gli investitori. Tra cui figura anche la famiglia Zhang, proprietaria dell'Inter tramite Suning, esposta per l'equivalente di 2,6 miliardi di euro. Scende anche oggi il Bitcoin, -3%, che ieri aveva avuto uno scivolone dell'11%; ora è a quota 45.360 dollari. Sembrerebbero prese di beneficio dopo una notizia che potrebbe in prospettiva rafforzare la criptovaluta. Cioè la decisione da parte del governo di El Salvador di inserire il Bitcoin tra quelle a corso legale nel Paese.