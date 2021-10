Mercati In borsa risalgono MPS e Unicredit. Tesla +12% dopo il maxi ordine di hertz

di Fabrizio Patti Apertura positiva per la borsa di Milano, che ieri ha toccato il valore massimo dal 2008, vicino ai 27mila punti. Oggi segna +0,43 per cento. Riflettori anche oggi sulla rottura tra Unicredit e Mps. Dopo i cali di ieri, oggi nuova pagina, entrambi i titoli salgono di poco più di mezzo punto percentuale. Nel settore bancario in evidenza anche Banco Bpm (+0,88%) e Bper Banca (+0,20%), sulle ipotesi che vengano ora coinvolte in una fusione.Nel resto d'Europa andamento simile a Milano, fa meglio la borsa di Francoforte (+0,50%), grazie al peso maggiore dei titoli tecnologici. Titoli che stanno vivendo una fase di salita. Ieri +0,90% per il Nasdaq che li rappresenta a New York. In particolare sono salite del 12,66% le azioni di Tesla, dopo il maxi ordine da 100mila auto della società di noleggio Hertz; il costruttore di auto elettriche vale oltre mille miliardi di dollari, una volta e mezzo la capitalizzazione di tutte le società quotate a Milano. L'andamento di Tesla ha fatto salire in Asia i titoli dei produttori di batterie, da Panasonic (+5,64%), che ieri ha presentato un nuovo prototipo di batteria per auto, a LG Chem (+1,10%).Bene nella notte i listini di Tokyo (+1,77%) e Seul (+0,94%), giù invece le borse di Shanghai (-0,34%) e Hong Kong (-0,68%), su cui pesa l'ipotesi di nuove tasse sulle case in alcune provincia della Cina.