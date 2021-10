46esima edizione, dopo due anni di stop In cinquemila alla mezza maratona Roma-Ostia, vince l'etiope Adisa Daniele Meucci, secondo. Terzo il keniano Max Mathanga Mbuleli a 6 secondi da Meucci. Tra le donne ha vinto la keniana Joyce Tele sulla connazionale Betty Kibet Chepkemoi giunta in volata a due secondi di distacco. Al quinto posto la prima delle italiane, Rebecca Lonedo

L'etiope Tola Abdera Adisa ha vinto la mezza maratona Roma-Ostia con il tempo di 59' 54", battendo l'italiano Daniele Meucci, giunto secondo in un'ora e 11". Terzo il keniano Max Mathanga Mbuleli a 6 secondi da Meucci. Tra le donne ha vinto la keniana Joyce Tele in un'ora 6' 35" sulla connazionale Betty Kibet Chepkemoi giunta in volata a due secondi di distacco. Al quinto posto la prima delle italiane, Rebecca Lonedo."Una splendida gara per Daniele Meucci - sottolinea la Fidal in una nota - che conquista il secondo posto con l’ottimo tempo di 1h00:11 dopo aver corso nel gruppo di testa prima di essere staccato soltanto nel finale dall’etiope Adisa Tola. Eccellente la sua prestazione, inferiore di quasi un minuto al personale di 1h01:06 stabilito nel 2013, mentre il primato italiano appartiene a Eyob Faniel (1h00:07 nello scorso febbraio)".Sono stati oltre cinquemila i partecipanti alla 46esima edizione della Roma Osta half marathon, ripresa oggi dopo oltre due anni di stop.