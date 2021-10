Il rogo alle 4.30 In fiamme deposito Atac a Roma, 30 bus distrutti L’incendio è sotto controllo. Ancora non si conoscono le cause

🔴 #Roma, intervento dei #vigilidelfuoco dalle 4.15 di #oggi per un incendio nel deposito #Atac di via Prenestina. Le fiamme hanno coinvolto circa 30 autobus, prevalentemente alimentati a metano. Fiamme spente, in corso operazioni di messa in sicurezza [#5ottobre 7:00] pic.twitter.com/KDZzmtmJcx — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 5, 2021

Un incendio è divampato nella notte nel deposito dell'Atac, l'azienda municipalizzata dei trasporti pubblici, sulla via Prenestina a Roma: sarebbero circa 30 gli autobus bruciati.L’Atac in una nota, precisa che “il rogo ha coinvolto una ventina di vetture di vecchia generazione, con livelli diversi di danneggiamento, ma non ha provocato problemi alle persone”.L’azienda sottolinea di aver " di aver attivato le indagini interne per chiarire le ragioni dell’accaduto”.L’incendio di cui non si conoscono le cause è divampato alle 4.30.I Vigili del Fuoco hanno messo sotto controllo le fiamme