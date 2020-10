Mercati In forte calo Wall Street, giù l’Europa

di Paolo Gila L’andamento negativo di Wall Street (DJ – 1,71% e Nasdaq – 2,70%) condiziona le contrattazioni nelle borse europee che dopo vari tentativi di recupero nella mattinata, sono scivolate in territorio negativo.Milano cede lo 0,40% in linea con Parigi. Londra arretra dello 0,65% e Francoforte cede l’1%.Grazie al piano di acquisti della BCE lo spread btp/bund è in calo a 133 punti base, con il rendimento dei nostri decennali allo 0,71%. La ripresa delle quotazioni del greggio porta denaro sugli energetici, in calo industriali e bancari. Euro contro dollaro a 1,16 e 80.