Mercati In rialzo Wall Street giù le Europee

Condividi

di Sabrina Manfroi Avvio in rialzo per Wall Street coi pincipali indici che dopo la chiusura la festivita' aggiornano nuovi record. Il Dj +0,36%, Il Nasdaq sale dello 0,45%. In Europa la seduta prosegue in calo Milano -0,70%, Parigi e Francoforte e Londra arretrano dello 0,25%. Stabile lo spread, a 90 punti base. Sul listino perdono terreno Banco Bpm e Bper, -2,3% mentre corre ancora Saipem +1,85%. Il Brent a Londra ritraccia lievemente ma resta sopra i 63 dollari al barile.