Travolto da un escavatore Incidente sul lavoro, imprenditore 50enne muore in Irpinia Eseguiva lavori edili nella sua proprietà. Per liberare il corpo sono intervenuti i vigili del fuoco

Un nuovo incidente sul lavoro ha provocato l'ennesima vittima.Si chiamava Alfonso Maya, imprenditore del settore dolciario di Rotondi, in provincia di Avellino: stava lavorando alla guida di un escavatore in un terreno di sua proprietà quando il mezzo - probabilmente per un problema di dislivello - si è capovolto sbalzandolo fuori dalla cabina e lo ha travolto.Per liberare il corpo schiacciato dal mezzo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, inutili i soccorsi del 118 che hanno solo potuto constatarne il decesso. Sul posto anche i Carabinieri che hanno avviato gli accertamenti. Tra le cause dell’incidente potrebbe esserci anche un malore improvviso o una manovra sbagliata.