Puglia Incidente sul lavoro. Operaio muore cadendo in una vasca di mosto Inutili i soccorsi dei colleghi e dei sanitari del 118

Un operaio è morto la notte scorsa cadendo in una vasca piena di mosto. L’incidente è accaduto mentre erano in corso le operazioni di vinificazione in un'azienda di Andria, tra Barletta e Trani. L’operaio e caduto nella vasca per cause ancora da accertare.L’operaio è stato subito soccorso dai colleghi e poco dopo dai sanitari del 118. Ma per lui non c’è stato nulla da fare.