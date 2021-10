Il governo Incontro Draghi-Salvini, Palazzo Chigi: discusso di manovra e di fisco

Palazzo Chigi (GettyImages)

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato a Palazzo Chigi il segretario della Lega, Matteo Salvini, per discutere dei provvedimenti economici di prossima emanazione, con particolare riferimento alla Legge di Bilancio e al decreto fiscale. Lo comunica Palazzo Chigi. Al termine, Salvini non ha rilasciato dichiarazioni.Secondo fonti della Lega, tra le altre cose, "Draghi e Salvini hanno confermato l'intenzione di non aumentare le tasse. Il leader della Lega ha sottolineato l'esigenza di ritrovare al più presto un clima di unità e concordia nel Paese, a partire dalle forze politiche", con "una proposta di 'pacificazione nazionale' a nome di tutto il centrodestra".