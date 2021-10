Narratore nei video dei terroristi Incriminato negli Usa Mohammed Khalifa, voce inglese dei video dell'Isis

La procura federale della Virginia lo ha definito "La voce dietro la violenza". Mohammed Khalifa, 38 anni, il narratore in inglese dei video con cui l'Isis reclutava combattenti, nato in Arabia Saudita e cittadino canadese, è stato incriminato per aver cospirato e aiutato l'organizzazione terroristica. Lo ha annunciato il dipartimento della Giustizia americano.Dopo essere andato in Siria per unirsi ai mujaheddin, Khalifa è diventato negli anni qualcosa di più: è stato scelto per tradurre in inglese e dar voce ai testi dei video di propaganda, almeno 15, tra cui alcuni con messaggi violenti come uno dal titolo "Flames of War I" in cui invitava ad attaccare l'Occidente.Khalifa, catturato nel 2019, è stato consegnato agli agenti dell'Fbi in questi giorni e trasportato negli Stati Uniti, dove è accusato di appoggio a materiale terroristico, e sarà il primo 'foreign fighter' processato negli Stati Uniti sotto l'amministrazione Biden.'Flames of War', fiamme di guerra, è un filmato di 55 minuti girato con una telecamera GoPro, pubblicato il 9 settembre del 2014 e che mostrava per la prima volta uno spaccato dell'Isis. Un video diventato, secondo gli osservatori, il punto di riferimento per reclutare uomini e donne in Nord America, Australia e Gran Bretagna.