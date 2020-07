Indici deboli vola l'oro

Condividi

Milano

di Sabrina ManfroiLe Borse europee aprono deboli per le accresciute tensioni tra Cina e Usa e i timori di nuovi contagi. Milano cede lo 0,10%, in linea con Londra e Parigi mentre Francoforte sale dello 0,3% in attesa dell'inidice Ifo. Riflettori su Ubi, nel penultimo giorno del periodo di adesione per l'offerta di Intesa Sanpaolo: -2,5%. Corre Atlantia in attesa di novita' sul nuovo schema di riassetto, +2,8%. Nuovo balzo dell'oro che sale oltre i 1.940 dollari l'oncia mentre l'euro sale a quota 1,17 sul dollaro.