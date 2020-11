Indonesia: donna lascia bacinella con il bucato nel cortile, una scimmietta glielo lava

Condividi

Nell’isola Kalimantan Meridionale una donna del posto, Ayu Sarasyani, ha lasciato in ammollo il bucato nella bacinella e si è allontanata per sbrigare altre faccende domestiche. Al suo ritorno ha trovato una scimmietta che nel frattempo si era data da fare per lavare i panni. La donna di nascosto ha filmato la scimmietta e poi le ha dato un pezzo di pane e una banana e la scimmietta se n’è andata.