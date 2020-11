A ottobre in crescita per quarto mese di fila Industria, cresce il settore manifatturiero: indice Pmi a 53,8 Forte ripresa, indice al livello più alto da marzo 2018

L'indice Pmi manifatturiero, che registra la fiducia dei responsabili degli acquisti delle imprese in Italia, sale a 53,8 punti a ottobre dai 53,2 punti di settembre. E' il livello più alto da marzo 2018. L'indicatore, rilevato da Ihs Markit, segnala crescita per il quarto mese di fila posizionandosi sopra quota 50 che rappresenta la soglia di demarcazione tra espansione e contrazione del ciclo.La forte ripresa del settore italiano è dovuta anche alla crescita più veloce della produzione e dei nuovi ordini totali. Le esportazioni hanno fornito l'ennesimo stimolo e sono cresciute al tasso maggiore da gennaio 2018.L'Indice Ihs Markit Pmi del settore manifatturiero dell'Eurozona di ottobre ha indicato ancora una volta una crescita maggiore del settore manifatturiero. Dopo le dovute destagionalizzazioni, l'indice principale è salito a 54.8 da 53.7 di settembre registrando un valore superiore alla precedente stima flash. I dati di ottobre sono stati inoltre i migliori mai registrati dall'indagine in 27 mesi e continuano l'attuale sequenza di crescita iniziata a luglio.Ancora una volta la Germania è stata la regione a riportare i risultati migliori, con il rispettivo Pmi che ha raggiunto il livello maggiore in oltre due anni e mezzo. L'Austria ha registrato la performance migliore in quasi due anni, mentre l'Italia ha osservato un'accelerazione della crescita al livello maggiore in 31 mesi. La Spagna ha registrato una forte espansione, mentre la crescita è stata solo modesta in Francia e marginale nei Paesi Bassi ed Irlanda. La Grecia è stata l'unica nazione a registrare un peggioramento delle condizioni operative, continua Ihs Markit.