Lotteria degli scontrini al via: ecco come richiedere il codice

L'annunciatacomincia a prendere forma: da oggi, 1° dicembre,da mostrare agli esercenti al momento dell'acquisto.Una manovra fortemente voluta dal governo per aumentare le transazioni tracciabili e disincentivare pagamenti contanti. Dopo alcuni rimandi per via della pandemia coronavirus, sul sito ufficiale è ora possibile richiedere il proprio codice.Il primo passo per giocare è visitare il sito ufficialee scegliere nel menu principale la voce "". Si aprirà una pagina sulla quale andranno compilati i seguenti campi:- Codice fiscale- Spuntare la casella inerente all'informativa sulla privacy (GDPR)- Immettere il codice di sicurezza generato automaticamente dal sistema (visivo e audio)Completata la procedura otterrete il codice a barre da conservare sullo smartphone, altri device, o stampare.. Da gennaio, infatti, gli esercenti saranno abilitati alla trasmissione telematica degli scontrini che sarà ricevuta direttamente all'Agenzia delle Entrate. I dati della giocata, come accade in farmacia con la tessera sanitaria, saranno trasformati in un biglietto 'virtuale'. Ogni euro speso sarà un biglietto, con un massimo di 1000 biglietti per singolo acquisto.Una volta fatte le estrazioni l', anticipando con un sms la notizia a chi si sarà registrato lasciando anche il numero di telefono. Per partecipare bisogna solo essere maggiorenni e residenti in Italia.Le estrazioni avvengono di giovedì: nel 2021 sono previste estrazioni settimanali, a partire dal 14 gennaio (per gli scontrini registrati dal sistema lotteria dal 4 al 10) e 11 estrazioni mensili ogni secondo giovedì del mese, a partire dall'11 febbraio. La primaavverrà invece all'inizio del 2022, e parteciperanno tutti gli scontrini trasmessi e registrati nel 2021. Il 'bottino' in questo caso sarà di 5 milioni per il consumatore e 1 milione per l'esercente.Tutte le estrazioni, infatti, con ila suddivisione del montepremi è in via di aggiornamento, perché finora si prevedevano vincite anche per chi pagava in contanti, ma la manovra (che entra in vigore dal 1 gennaio) limita invece la partecipazione ai pagamenti elettronici.- giovedì 11 febbraio- giovedì 11 marzo- giovedì 8 aprile- giovedì 13 maggio- giovedì 10 giugno- giovedì 8 luglio- giovedì 12 agosto- giovedì 9 settembre- giovedì 14 ottobre- giovedì 11 novembre- giovedì 9 dicembre