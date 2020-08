Furbetti a Montecitorio Bonus Iva a cinque deputati, pressing dei partiti: "Fuori i nomi". L'Inps: "C'è la privacy" Si ipotizza la convocazione dei vertici dell'Istituto in commissione. Emerge, intanto, che ne avrebbero fatto richiesta anche 2 mila amministratori locali

E' fortissima la pressione dei partiti (a cominciare dai 5 stelle) affinché i cinque parlamentari che hanno usufruito del bonus per gli autonomi si autodenuncino. Una pressione che può essere solo psicologica, perché da un punto di vista tecnico e legale non consente altri spazi -si spiega in ambienti parlamentari - per via della privacy e visto che non viene contestato alcun reato. Una soluzione, nel caso in cui non dovesse bastare la pressione psicologica a sbloccare la situazione - si ragiona ancora - potrebbe essere la convocazione formale in commissione parlamentare dei vertici Inps. Convocazione di cui comunque al momento non vi è traccia.

A 24 ore dalle rivelazioni di Repubblica, la polemica infuria e lo sdegno si esprime tra dichiarazioni e post sui social. Tutti a caccia dei cinque deputati "indegni", di cui vengono chieste, a gran voce e da tutti gli schieramenti, le dimissioni. Si tratterebbe di tre leghisti, un M5s e un renziano, sempre secondo il quotidiano. Rosato, vicepresidente di Italia Viva alla Camera, tuona contro l'Inps: "Questo modo di fare servizio pubblico da parte dell'Inps è barbaro. A noi di Italia Viva non risulta che alcun parlamentare appartenente al nostro gruppo abbia chiesto il bonus. Invitiamo formalmente Inps che ha diffuso questa informazione a smentire la notizia del nostro coinvolgimento o a rendere pubblici i nomi".

"E' assolutamente senza senso e direi indegno che dei parlamentari della repubblica italiana chiedano gli stessi aiuti che dovrebbero essere destinati esclusivamente alle persone con partita Iva che in questo momento sono in difficoltà. Credo che questo lavoro abbia bisogno non solo di senso di responsabilità ma di comprendere il senso vero e profondo delle istituzioni. In quell'aula quando siamo eletti siamo rappresentanti del popolo e non possiamo tenere un comportamento del genere" afferma il presidente della Camera, Robertro Fico, parlando stamane al giornale radio Rai.

''Sono pronto ad aderire all'idea lanciata da Vito Crimi sulla rinuncia alla privacy così da autorizzare l'Inps a pubblicare i nomi. Facciano lo stesso tutti i parlamentari di ogni forza politica" scrive Luigi Di Maio su Facebook. ''Tra i 5 deputati leggo che ci sarebbe anche un esponente dei 5 Stelle. Non mi importa da quale forza politica provengano, so soltanto che questi 5 deputati non possono più rappresentare le istituzioni''.

Non solo. "Dalla lettura dei giornali di questa mattina emerge un quadro sconcertante. Oltre ai 5 deputati furbetti, ci sarebbero altri 2000 politici tra amministratori locali e regionali in tutta Italia ad aver fatto richiesta del bonus partita Iva destinato ai liberi professionisti in difficoltà per l'emergenza Covid. Siamo davanti a fatti di una gravità assoluta. Gli italiani hanno il diritto di sapere chi ha tradito la loro fiducia. Questa gente non deve più avere l'occasione di rivestire una carica pubblica. Deve essere allontanata dallo Stato, deve essere punita" aggiunge il ministro degli Esteri.



"Il sentiment è pesante, i cittadini dicono fuori i nomi . E penso che i cittadini debbono essere ascoltati" Così il presidente del Veneto, Luca Zaia il quale fa "appello a tutte le forze politiche: è fondamentale chiarire la vicenda, perché viene meno la credibilità di tutta la classe dirigente. Se iniziamo a trincerarsi dietro alla privacy - ammette - non ne veniamo più fuori. E resta questo sospetto strisciante tra tutta la comunità, e mi metto nei panni dei cittadini che potrebbero avere il sospetto quando si trovano davanti un amministratore se questo è uno del bonus oppure no", col pericolo poi che ci sia "una caccia all'untore".

"Non vorrei che con la scusa della privacy qualcuno scappa anche dalla 'conta'. Non esprimo giudizi perché ognuno avrà la sua giustificazione , le sue motivazioni". Zaia fa sapere di aver "già chiesto ai consiglieri veneti di darmi un ragguaglio, e spero che in giornata abbia questo censimento, poi a cascata ci saranno gli altri amministratori. Ci mettiamo poco a fare una sorta di 'me too' al contrario. Nel mio partito il segretario è stato chiaro indicando la sospensione che apre uno scenario peggiore. La sospensione - spiega - è già un atto importante: si chiede di fare un passo a lato. E visto il fronte delle candidature, vuol dire perdere quel treno. Se fosse per me quella persona non la candiderei".