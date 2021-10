Serie A, ottava giornata Calcio, la Lazio cala il tris e mette ko l'Inter all'Olimpico I biancocelesti si impongono in rimonta 3-1. Nel pomeriggio Spezia-Salernitana 2-1

Immobile segna all'Inter (Ansa)

L'Inter di Simone Inzaghi cade all'Olimpico contro la Lazio nel match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A.I biancocelesti si impongono in rimonta 3-1 in una gara equilibrata ma abbastanza tesa. Inzaghi esce sconfitto contro la squadra del suo passato, dopo l'omaggio dei tifosi laziali all'ingresso in campo con uno striscione: "22 anni con i nostri colori non si dimenticano, grazie Simone".I nerazzurri, in vantaggio al 12 del primo tempo grazie al rigore realizzato da Perisic, vengono ripresi da Immobile, sempre su rigore, al 64' e poi sorpassati dalle reti di Felipe Anderson all'81' e da Milinkovic-Savic al 91'.L'Inter non trova quindi punti pesanti per proseguire l'inseguimento al Napoli capolista e resta fermi a 17 punti mentre la Lazio di Sarri sale a 14, riscattandosi dopo lo scivolone di Bologna.In precedenza, lo Spezia si è imposto in casa in rimonta 2-1 sulla Salernitana. A sbloccare l'incontro allo stadio Picco in favore della formazione campana la rete di Simy al 39'. Nella ripresa ribaltano il risultato Strelec al 51' e Kovalenko al 76'. Con questo successo la squadra di Thiago Motta si porta a 7 punti in classifica mentre quella di Castori resta ferma a 4.