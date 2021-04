MONDO

2021/04/18 19:17

Focus in diretta Internazionale a Ferrara: Stato Islamico e storia femminile di internet Continua, con la nuova formula digitale, Internazionale a Ferrara. Nell’appuntamento di aprile un approfondimento sulle città del futuro dopo la pandemia, una riflessione sulla violenza coloniale italiana in Etiopia, un dibattito sullo Stato Islamico e un panel sul contributo delle donne alla creazione di internet. Ancora una volta in diretta streaming

La minaccia dello Stato islamico

Per anni Daesh ha terrorizzato il mondo, ma da quando è stato ucciso Abu Bakr Al Baghdadi a capo del sedicente Stato islamico, la sua portata sembra essersi arrestata. È davvero così? Cosa ci insegna la storia del gruppo jihadista? Farhad Khosrokhavar, sociologo franco-iraniano, docente presso l’École des hautes études en sciences sociales di Parigi e studioso di mondo arabo e fondamentalismo islamico, ne discuterà con Marta Serafini, giornalista del Corriere della Sera e autrice de L’ombra del nemico. Una storia del terrorismo islamista (Solferino, 2020), moderati da Catherine Cornet, durante “Dov’è finito lo Stato islamico”. Un’analisi che parte dalla nascita del califfato fino alla sconfitta militare, che però non ne ha eliminato la minaccia.









Storia femminile di Internet

La storia della tecnologia che ci è stata raccontata fino a oggi è una narrazione al maschile che parla solo di uomini, ignorando completamente il contributo delle donne. Eppure all'origine dell'informatica ci sono delle menti femminili, programmatrici che hanno permesso lo sviluppo di internet. Alcune poi hanno creato imperi nel mondo del web o sono state tra le prime a fondare le comunità virtuali che oggi chiamiamo social network. Se ne parla con "Connessione" a partire dal libro di Claire L. Evans Connessione. Storia femminile di internet (Luiss University Press, 2020). L'autrice fa parte del collettivo cyberfemminista Deep Lab e non solo è una cantante nominata ai Grammy, ma si occupa anche di tecnologie e futuro per diverse testate. Con la scrittrice Claudia Durastanti, riporterà alla luce le vite di tante che hanno fatto scoperte tecnologiche rivoluzionarie e in cambio non hanno avuto neanche l'onore della memoria.

