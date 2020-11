Absard Tv di stato Iran: ucciso uno dei capi del programma nucleare. "Ci sarà una vendetta terribile"

Dopo l'attentato (Fars News Agency via AP)

Uno scienziato considerato trai capi del programma nucleare iraniano, Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, è stato ucciso a colpi di pistola ad Absard, nei pressi di Damavand, a nord-est della capitale Teheran. Lo riferisce la tv di stato iraniana. Lo scienziato - scrive l'Ansa - era stato accusato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu di gestire un programma per lo sviluppo di armi atomiche e secondo fonti israeliane sarebbe stato nella lista degli obiettivi del Mossad.Ci sarà "una vendetta terribile" dell'Iran contro "i gruppi terroristici e responsabili" dell'uccisione oggi alla periferia di Teheran dello scienziato di punta del suo programma nucleare, Mohsen Fakhrizadeh. Lo ha scritto in un messaggio su Twitter il capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, il generale Mohammad Bagheri, definendo l'assassinio "un colpo amaro e pesante" e avvertendo che le forze di sicurezza "non avranno pace finché non avranno inseguito e punito" i colpevoli.