Lo ha riferito la televisione di Stato Iran, eseguita condanna a morte di Ruhollah Zam, giornalista ed ex leader dell'opposizione Era accusato di avere fomentato le proteste antigovernative del 2017

Condividi

L'Iran ha giustiziato questa mattina l'ex leader dell'opposizione Ruhollah Zam, che aveva vissuto in esilio in Francia e ha partecipato a manifestazioni contro il regime iraniano. Lo ha annunciato la televisione di stato. "Il 'controrivoluzionario' Zam è stato impiccato in mattinata dopo che la sua condanna è stata confermata dalla Corte Suprema a causa della" gravità dei crimini "commessi contro la Repubblica islamica dell'Iran, ha detto la televisioneZam, che gestiva il sito di informazione d'opposizione Amad News, era stato accusato di spionaggio a beneficio e i servizi di intelligence di "Usa,Francia, Israele e un paese della regione" allo scopo di far cadere la Repubblica Islamica. Era inoltre stato condannato per aver agito in modo da minare la sicurezza dell'Iran all'interno del paese e all'estero, disseminando menzogne e danneggiando il sistema economico del paese. Zam era stato attivo durante le proteste in Iran fra il 2017 e al 2018. Viveva in Francia, ma era stato arrestato dalle forze di sicurezza iraniane durante una visita in Iraq ed era tornato nel paese nell'ottobre del 2019.