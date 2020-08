Dal 2 al 6 settembre Torna a Casertavecchia il festival "Settembre al Borgo" La 48a edizione della rassegna ospiterà le esibizioni di grandi nomi della musica d’autore italiana come Daniele Silvestri (il 2 settembre), Irene Grandi (3 settembre), Enrico Ruggeri (il 4), Alex Britti (il 5) e Ron (il 6)

Irene Grandi (immagine di repertorio)

“Oggi è già domani”: torna dal 2 al 6 settembre 2020 a Casertavecchia il festival "Settembre al Borgo", diretto anche quest’anno del maestro Enzo Avitabile.Musica, arte e letteratura animeranno per cinque giorni e cinque notti l’accogliente borgo medievale che sorge sui monti Tifatini con spettacoli, concerti, recital, visite guidate, presentazioni di libri, incontri, mostre e performance artistiche.Organizzata dal Comune di Caserta con il sostegno della Regione Campania, la 48a edizione della rassegna ospiterà le esibizioni di grandi nomi della musica d’autore italiana come Daniele Silvestri (il 2 settembre), Irene Grandi (3 settembre), Enrico Ruggeri (il 4), Alex Britti (il 5) e Ron (il 6) protagonisti dei concerti al Teatro della Torre alle 21.30.Oltre alla musica, ampio spazio sarà dedicato alla letteratura e alla scrittura con la sezione “Un Borgo di Libri” a cura di Luigi Ferraiuolo, dedicata quest'anno a Corrado Sfogli, anima della Nuova Compagnia di Canto Popolare.Tra gli ospiti della sezione, attesi Francesco Piccolo, Giuseppe Montesano, Fausta Vetere, Piero Sorrentino, il ministro Giuseppe Provenzano, Marco Bentivogli, Massimo Santoro, Giuseppe Volpecina, Olga Coldfield Campofreda e don Alberto Ravagnani, il primo prete YouTubers d’Italia.Ad anticipare l’edizione 2020 di "Settembre al Borgo" - che si terrà in piena sicurezza e nel rispetto della normativa anti-Covid vigente - sarà Erri De Luca, protagonista domenica 30 agosto alle 21 della presentazione di “The Decameron 2020”, il suo ultimo lavoro realizzato durante il lockdown con scrittori e attori da varie parti del mondo.Sempre il 30 agosto per l’anteprima del festival sono in programma “Decameron, viaggio sulle orme di Pier Paolo Pasolini” – visite guidate gratuite ai luoghi del film e incontro con gli attori scelti dal registra tra la gente del luogo - e l’omaggio dello scrittore Francesco Forlani a Cesare Pavese, a 70 anni dalla morte.Come da tradizione non mancheranno nel cartellone numerosi eventi collaterali che valorizzano gli artisti e i talenti del territorio, spettacoli itineranti, mostre e installazioni.