Canale della Manica Isola di Jersey, protesta dei pescatori francesi. Londra e Parigi inviano navi militari I pescatori francesi lamentano difficoltà nell'ottenere le licenze necessarie per la pesca in acque britanniche

Due navi da guerra britanniche pattugliano le acque vicino all'isola di Jersey, mentre anche la Marina francese ha inviato imbarcazioni militari nell'area. Lo ha riferito Bbc, in relazione alla protesta di circa 60 pescherecci francesi che stanno bloccando il porto di St Helier. Downing Street ha dichiarato di aver inviato le navi HMS Severn e HMS Tamar per "monitorare la situazione".I pescatori protestano contro le nuove regole sulla pesca, secondo il Trade and Cooperation Agreement tra Unione europea e Regno Unito.I pescatori francesi lamentano difficoltà nell'ottenere le licenze necessarie per la pesca in acque britanniche. In una lettera inviata martedì, la Commissione europea aveva ricordato al governo britannico che "in base ai termini dell'accordo commerciale e di cooperazione" siglato tra Ue e Regno Unito lo scorso anno, "il Regno Unito avrebbe dovuto avvisare Bruxelles in anticipo di eventuali condizioni aggiuntive legate all'ottenimento delle licenze". Si legge inoltre che "tali requisiti dovrebbero essere basati sulla scienza e non discriminatori".Bruxelles ha la possibilità di aprire procedure formali di risoluzione delle controversie con il Regno Unito secondo i termini dell'accordo commerciale, qualora l'Ue ritenesse che il Regno Unito stesse violando lo spirito dell'accordo.