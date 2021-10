Lotta al Covid Israele. Da domenica circa 1 milione di persone senza Green Pass. Non hanno fatto la terza dose I dati confermerebbero il calo della quarta ondata. Tra i casi gravi persone non vaccinate e qualcuno che non ha avuto la terza dose

Condividi

Un milione di israeliani resterà da domenica senza Green Passa, in base alle nuove regole in vigore nel paese, non avendo fatto la terza dose del vaccino a 5/6 mesi di distanza dalla seconda. Lo riferiscono i media in base alle statistiche diffuse dal ministero della sanità. La mancanza del Green Pass impedisce l’ingresso a luoghi e la partecipazione a eventi pubblici, come ristoranti e musei. Per poterlo fare si può ottenere un Green Pass temporaneo con un tampone negativo.Gli israeliani che hanno avuto la terza dose sono circa 3.400.000, mentre i dati confermano la diminuzione della quarta ondata nel paese. Nelle passate 24 ore le nuove infezioni sono state 4.313 a fronte di circa 115.000 test con un tasso di positività - in calo - del 3.81%. Scendono anche i casi gravi: ad oggi sono 607, il numero più basso dallo scorso 20 agosto. Tra le persone in condizioni gravi circa il 73% non sono vaccinati e solo il 6.6% ha avuto anche la terza vaccinazione.