Finisce l'era Netanyahu ​Israele, il governo Bennett ottiene la fiducia della Knesset A favore 60 voti, 59 i no, un astenuto. Il centrista Miki Levy è il nuovo presidente del Parlamento. Biden si congratula con nuovo premier

La Knesset, il Parlamento israeliano, ha votato la fiducia al nuovo governo di Israele, che per i primi due anni sarà guidato dal leader di Yamina, Naftali Bennett, e che defenestra Benjamin Netanyahu dopo 12 anni al potere.



Si apre dunque una nuova pagina in Israele, una "coalizione del cambiamento" composta da partiti di diverso orientamento ideologico uniti dal comune intento di defenestrare Netanyahu, il primo ministro più longevo della storia israeliana (15 anni al governo, di cui 12 consecutivi). Il nuovo governo sarà composto da otto partiti: Yamina, del premier Yair Lapid,

Yesh Atid, New Hope, il partito laburista, Meretz, la lista Araba Unita, Kahol Lavan e Yisrael Beiteinu.



Il nuovo governo ha ottenuto la fiducia per 60 voti contro 59 e un astenuto, ponendo fine a due anni di paralisi politica in cui il Paese ha dovuto affrontare quattro elezioni. Naftali Bennett, ex alleato di Netanyahu diventato rivale, diventa premier e Netanyahu resta a capo del Likud, leader dell'opposizione. Durante la votazione Netanyahu è rimasto seduto e in silenzio. Dopo il via libera ha dato una stretta di mano a Bennett.

In precedenza, il centrista Miki Levy era stato eletto nuovo presidente del Parlamento. Il voto è stato il primo a far prevalere un candidato della nuova maggioranza. Levy - che ha avuto 67 voti su 120 - prende il posto di Yariv Levin del Likud.



Biden si congratula con nuovo premier

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è congratulato con il primo ministro israeliano Naftali Bennett e i suoi partner della coalizione subito dopo il giuramento del nuovo governo "del cambiamento". Biden ha scritto di essere impaziente "di lavorare con il primo ministro Bennett per rafforzare tutti gli aspetti della stretta e duratura relazione tra le nostre due nazioni. Israele non ha un amico migliore degli Stati Uniti", ha detto ancora il presidente, che si trova in Europa e domani parteciperà al vertice Nato.



"Il legame che unisce il nostro popolo è la prova dei nostri valori condivisi e decenni di stretta cooperazione e mentre continuiamo a rafforzare la nostra partnership, gli Stati Uniti rimangono incrollabili nel loro sostegno alla sicurezza di Israele". Biden ha aggiunto che la sua amministrazione è "pienamente impegnata a lavorare con il nuovo governo israeliano per promuovere la sicurezza, la stabilità e la pace per israeliani, palestinesi e le persone in tutta la regione".