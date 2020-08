Nona settimana consecutiva di dimostrazioni Israele: manifestazione di protesta contro il premier Netanyahu, incidenti ed arresti Secondo dati forniti dalla polizia, una trentina di dimostranti sono stati fermati

Condividi

Una nuova manifestazione di protesta contro il premier Benyamin Netanyahu, organizzata la scorsa notte a Gerusalemme presso la sua residenza, è degenerata in incidenti fra i dimostranti e reparti della polizia.Secondo dati forniti dalla polizia, una trentina di dimostranti sono stati fermati - dopo che avevano organizzato un corteo non autorizzato - e tre agenti sono rimasti contusi.La stampa precisa che si tratta della nona settimana consecutiva in cui dimostranti (ieri erano stimati in oltre diecimila) si radunano presso la residenza ufficiale di Netanyahu, a Gerusalemme, e presso la sua villa privata a Cesarea, per esigerne le dimissioni perché persuasi che un esponente politico oggetto di tre incriminazioni non possa fare il primo ministro.Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, sarà domani in Israele. Lo riferiscono i media locali, spiegando che Pompeo incontrerà il premier, Benjamin Netanyahu, per discutere la normalizzazione dei rapporti tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti e gli sforzi per imporre sanzioni all'Iran. Secondo alcuni media, sul tavolo ci sarà anche il tema dell'influenza della Cina, presente in Israele con imprese che lavorano a progetti di gestione e costruzione di infrastrutture. Pompeo proseguirà il suo viaggio con una tappa negli Emirati.