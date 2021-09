MONDO

Bennett: "Terroristi di Hamas stavano per compiere attacchi terroristici" Israele, scontri armati in Cisgiordania: uccisi 4 palestinesi Gli scontri a fuoco sono avvenuti a Burqin, Jenin, Qabatiya, Kafr Dan e a KafrBidu, vicino Ramallah mentre le forze di sicurezza erano in caccia di elementi della cellula di Hamas e in alcuni casi non sono ancora terminati

Nuovo razzo da Gaza verso Israele, intercettato dal sistema Iron Dome

Nuovo razzo da Gaza verso Israele, intercettato dal sistema Iron Dome Israele, arrestati 4 dei 6 detenuti palestinesi evasi dal carcere di Gilboa

Israele, arrestati 4 dei 6 detenuti palestinesi evasi dal carcere di Gilboa Hezbollah lancia razzi dal Libano verso Israele, che risponde con l’artiglieria

Hezbollah lancia razzi dal Libano verso Israele, che risponde con l’artiglieria Hamas lancia palloni incendiari contro Israele Condividi "Forze di sicurezza israeliane hanno operato durante la notte in Giudea e Samaria (Cisgiordania, ndr) contro terroristi di Hamas che stavano per compiere imminenti attacchi terroristici". Lo ha detto Naftali Bennett che è partito nelle ore passate per gli Usa dove interverrà, per la prima volta in qualità di nuovo premier,all'Assemblea generale dell'Onu a New York. "I soldati e gli ufficiali sul campo - ha aggiunto - hanno operato come ci aspettavamo da loro ed a loro va tutto il nostro sostegno".



Secondo le stesse forze di sicurezza citate dai media almeno 4 palestinesi sono rimasti uccisi negli scontri a fuoco. Gli scontri sono avvenuti a Burqin, Jenin, Qabatiya, Kafr Dan e a KafrBidu, vicino Ramallah. I media non escludono che possano seguire lanci di razzi dalla Striscia.



