Cabina di regia Iss-Ministero della Salute Iss. Rt nazionale in calo a 0,98 Brusaferro: "Preoccupa la saturazione delle intensive" Rezza: "Contiamo su forte accelerazione dei vaccini a aprile". Valori in lieve calo rispetto alla scorsa settimana, ma 11 regioni con Rt sopra 1

"I ricoveri sono ancora in crescita e destano preoccupazione i dati di saturazione al 41% di pazienti Covid delle terapie intensive. Ma l'andamento delle vaccinazioni sta rapidamente crescendo". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa organizzata dal ministero della Salute sull'analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia."Nell'ultimo periodo la curva epidemica inizia a decrescere ma si tratta di una decrescita molto lenta". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro."In alcuni Stati, anche vicini, vediamo una intensificazione della circolazione. In quasi tutti i Paesi europei c'è stata una ripartenza" dei contagi."L'età media di chi contrae l'infezione è stabile ed è intorno ai 40-50 anni, ma il numero di nuovi casi tra operatori sanitari rimane basso, a conferma dell'efficacia delle vaccinazioni. C'è anche una decrescita dei casi tra gli over-80, sempre attribuibile alle vaccinazioni"."Il ritorno a una sorta di normalità può avvenire in tempi relativamente brevi se aumentiamo le somministrazioni dei vaccini. Nei prossimi mesi avremo 4-5 vaccini a disposizione e su altri ci sono trial in corso, quindi noi contiamo in una forte accelerazione della campagna di vaccinazione a partire da aprile". Lo dice il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero, Gianni Rezza nella conferenza stampa organizzata dal ministero della Salute sull'analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia."Con il 67% della popolazione vaccinata potremmo raggiungere l'immunità di gregge, ma bisogna rispettare alcune condizioni, ma per ora stiamo immunizzando i più fragili". Così il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, durante la conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio della cabina di regia. "Non sappiamo se tutti i vaccini che abbiamo proteggono dall'infezione o dalla malattia, non sappiamo se la raggiungeremo", ha aggiunto.La variante inglese "non so neanche se va chiamata più variante visto che ormai ha una prevalenza dell'84%, di fatto in due mesi ha sostituito i ceppi che erano in circolazione", ha detto Rezza."La variante brasiliana ci preoccupa di più, non corre di più della variante Uk, ma è concentrata nell'Italia centrale, con punte del 20%. Uno sforzo di contenimento di questa variante va fatto. Le misure riescono ad arginare in parte la corsa di queste varianti che però fatichiamo a contenere"."La situazione è in miglioramento ma l'indice Rt è ancora vicino all'1 e anche l'incidenza, che è in lieve diminuzione, è comunque elevata. E resta elevatissimo il tasso di occupazione in terapia intensiva, ora al 41%. Quindi ci sono dei segnali che ci dicono che da una parte l'infezione sta leggermente diminuendo ma dall'altro il carico sui servizi assistenziali resta pesante" ha detto ancora Rezza.Scende a 0,98 sotto la soglia d'allarme di 1 il valore dell'Rt nazionale che la scorsa settimana era a 1,08. L'incidenza si attesta acontro i 240 della scorsa settimana. Sono questi i valori che i tecnici dell'Iss e del ministero della Salute stanno esaminando e che dovrebbero essere confermati nel Monitoraggio settimanale che sarà presentato oggi. Preoccupa la situazione delle terapie intensive e dei ricoveri al di sopra della soglia critica in 14 regioni.In Italia, "l'incidenza" dei contagi ogni 100.000 abitanti "resta elevata e ancora lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull'intero territorio nazionale dell'identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti", spiega l'Istituto superiore di sanità.Questa settimana, si riferisce, continua larispetto alla settimana precedente (232.7 per 100.000 abitanti (22/03/2021-28/03/2021) vs 240,3 per 100.000 abitanti (15/03/2021-21/03/2021). L'Iss conferma infine che nel periodo 10-23 marzo 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato(range 0,87- 1,11), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e sotto uno, anche se il limite superiore lo supera."Sono undici le Regioni e province autonome con un Rt puntuale maggiore di 1". Lo evidenzia la bozza del report del monitoraggio Iss-ministero della Salute relativo alla settimana 22-28 marzo. Le Regioni sono: Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, valle d'Aosta e Veneto.Tra queste, due Regioni (Campania e Valle d'Aosta) hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3, aggiungono gli esperti. Sei Regioni hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre Regioni/PPAA hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno.Complessivamente il rischio epidemico nell'ultima settimana "si mantiene a livelli elevati con sei Regioni () che hanno un livello di". Tredici Regioni "hanno una classificazione di rischio moderato (di cui sette ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e una Regione (Basilicata) e una Provincia Autonoma (Bolzano) hanno una classificazione di rischio basso".Tutte le Regioni/PPAA, tranne nove, hanno riportato. Quattro di queste (Calabria, Emilia-Romagna, Puglia e Veneto) riportano molteplici allerte di resilienza.Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento e sopra la soglia critica (contro il 39% della scorsa settimana). Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è ancora in aumento da 3.546 (23/03/2021) a(30/03/2021).Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è anche in aumento e sopra la soglia critica (44%) con un aumento nel numero di persone ricoverate in queste aree: da 28.428 (23/03/2021) a 29.231 (30/03/2021). Rimane alto il numero di Regioni/PPAA che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica (14 Regioni/PPAA contro 12 della settimana precedente)."In diminuzione il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (49.186 vs 53.837 della settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è in lieve aumento (34,4% vs 33,8% la scorsa settimana)".L'età media dei pazienti deceduti e positivi a SARS-CoV-2 è 81 anni. Le donne decedute sono 46.852 (43,9%) e hanno un'età più alta rispetto agli uomini (età mediane: donne 86 anni - uomini 80 anni). Su un campione di 106.789 vittime di Covid di ogni età, nel 90,3% dei casi nella diagnosi di ricovero erano menzionate condizioni (per esempio polmonite, insufficienza respiratoria) o sintomi (per esempio, febbre, dispnea, tosse) compatibili con SARS-CoV-2.In 634 casi (9,7% ) la diagnosi di ricovero non era da correlarsi all'infezione. In 86 casi la diagnosi di ricovero riguardava esclusivamente patologie neoplastiche, in 204 casi patologie cardiovascolari (per esempio infarto miocardico acuto-IMA, scompenso cardiaco, ictus), in 76 casi patologie gastrointestinali (per esempio colecistite, perforazione intestinale, occlusione intestinale, cirrosi), in 268 casi altre patologie.Sono 1.188, dei 106.789 (1,1%), i pazienti deceduti SARS-CoV-2 positivi di età inferiore ai 50 anni. In particolare, 282 di questi avevano meno di 40 anni (172 uomini e 110 donne con eta' compresa tra 0 e 39 anni). E' quanto emerge dal "Report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da SARS-CoV-2 in Italia" pubblicato dall'Iss aggiornato al 30 marzo. Di 80 pazienti di età inferiore a 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche; degli altri pazienti, 164 presentavano gravi patologie preesistenti (patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità) e 38 non avevano diagnosticate patologie di rilievo.La circolazione di varianti a maggior trasmissibilità è "largamente dominante nel Paese il che indica la necessità di non ridurre le attuali misure di restrizione". Inoltre, i dati di incidenza e trasmissibilità, "seppure in lieve decremento, uniti al forte sovraccarico dei servizio ospedalieri richiedono di mantenere rigorose misure di mitigazione nazionali accompagnati da puntuali interventi nelle aree a maggiore diffusione. Si ribadisce, anche alla luce della ormai ampia diffusione di alcune varianti, di mantenere la". Così la bozza di monitoraggio Iss-ministero della saluteIntanto, il 3, 4 e 5 aprile, su tutto il territorio nazionale si applicano le restrizioni previste per la zona rossa. Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un'altra Regione o Provincia autonoma) e il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle "seconde case" ubicate dentro e fuori regione.Sarà consentito una sola volta al giorno spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. Ma i divieti nazionali anti Covid nelle giornate dal 3 al 5 aprile sono aggravati in certi casi dalle ordinanze restrittive delle singole Regioni, ad esempio sul tema delle seconde case. Valle d'Aosta, Toscana, Sardegna,Trentino e Campania hanno vietato con ordinanze regionali l'ingresso ai proprietari delle seconde case.