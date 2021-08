La lotta alla pandemia Iss: vaccinati coperti da rischio morte al 97% su non immunizzati Per fasce età siero abbatte decessi. 60-79 anni 80 casi contro 6

E' del 97,16% l'efficacia vaccinale contro i decessi tra chi è stato immunizzato con 2 dosi e chi non ne ha fatta neppure una e quasi dell'84% per chi ha avuto una dose sola.E' quanto si evince dal monitoraggio dell'Iss (4 aprile al 15 agosto). Per quanto riguarda i casi di decesso per fasce di età si sono verificati 65 casi fra gli over 80 non vaccinati contro i 40 dei vaccinati a ciclo completo. 80 casi tra i 60-79 anni contro i 6 dei vaccinati, 28 casi tra i 40-59 anni contro i 2 dei vaccinati, 4 tra i 12-39 anni contro nessun decesso fra i vaccinati con le 2 dosi.I dati si riferiscono all'ultimo mese.