Statistica flash sul mercato del lavoro Istat, tasso disoccupazione II trimestre cala al 9,8%. Ma 678.000 occupati in meno da pre pandemia Nel secondo trimestre 2021 si registra un aumento di 338 mila occupati rispetto al trimestre precedente e una crescita di 523.000 unità sullo stesso periodo del 2020

Nel secondo trimestre 2021 l'occupazione è cresciuta di 523.000 unità sul secondo trimestre 2020 ma all'appello rispetto allo stesso trimestre del 2019 mancano 678.000 occupati. Lo rileva l'Istat. In particolare sono al lavoro 370.000 donne in meno (-3,7% a fronte del -2,3% degli uomini. Gli occupati tra i 15 e i 34 anni sono 199.000 in meno sul secondo trimestre del 2019. (-3,8%). Nel secondo trimestre 2021 la fascia tra i 15-34 anni al lavoro ha avuto una crescita sul 2020 maggiore rispetto alla media.Il tasso di disoccupazione tra i 15 ei 74 anni cala nel secondo trimestre del 2021 al 9,8% con una diminuzione di 0,3 punti sul primo e di 1,7 punti sullo stesso periodo del 2020. Lo rileva l'Istat nella statistica flash sul mercato del lavoro. I disoccupati nel periodo sono 2.459.000 in calo del 2,2% sul trimestre precedente e del 27% sullo stesso periodo del 2020. Si considera senza lavoro anche chi è in cassa integrazione da oltre tre mesi.Nel secondo trimestre 2021 si registra un aumento di 338 mila occupati (+1,5%) rispetto al trimestre precedente e una crescita di 523.000 unità sullo stesso periodo del 2020. Lo rileva l'Istat. La crescita congiunturale è legata soprattutto alla crescita dei dipendenti a termine (+226.000, +8,3) a fronte di una crescita di 80.000 unità a tempo indeterminato (+0,5%) e di 33.000 indipendenti(+0,7%). Il tasso di occupazione nel secondo trimestre è del 58%(+1 punto sul primo trimestre ).