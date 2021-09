Istat, ad agosto l'inflazione sale al 2%: record dal 2013

Ad agosto, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, è salito dello 0,4% su base mensile e del 2,0% su base annua (da +1,9% del mese precedente); la stima preliminare era+2,1%.Lo rileva l'Istat precisando che l'inflazione tocca un livello che non si registrava da gennaio 2013 (quando fu +2,2%),a causa per lo più dei prezzi dei beni energetici che continuano ad avere una crescita molto ampia sia per la componente regolamentata sia per quella non regolamentata.L'Istat sottolinea che la lieve accelerazione tendenziale dell'inflazione si deve prevalentemente a quella dei prezzi dei beni energetici (da+18,6% di luglio a +19,8%) e in particolare di quelli della componente non regolamentata (da +11,2% a +12,8%), mentre i prezzi della componente regolamentata continuano a registrare una crescita molto ampia (e in lieve accelerazione da +34,2% a+34,4%).Contribuiscono a questa dinamica, ma in misura minore,i prezzi degli alimentari non lavorati (che invertono la tendenza da -0,2% a +0,8%), mentre i prezzi dei servizi relativi ai trasporti amplificano di poco la loro flessione (da -0,2% a-0,4%). L''inflazione di fondo', al netto degli energetici e degli alimentari freschi, rimane stabile a +0,6%, mentre quella al netto dei soli beni energetici accelera lievemente da +0,4% di luglio a +0,5%. L'aumento congiunturale dell'indice generale è dovuto da una parte a fattori stagionali che influenzano la crescita dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (+2,8%) e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona(+0,7%) e dall'altra ai prezzi dei beni energetici non regolamentati (+1,7%) e degli alimentari non lavorati (+0,4%).L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra un aumento dello 0,5% su base mensile e del 2,1% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2021 è pari a +1,7% pe rl'indice generale e a +0,9% per la componente di fondo.