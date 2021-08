Ita: attivi il sito per la vendita dei biglietti e la piattaforma lavoro

Aperto da oggi il sito di Ita per la vendita dei biglietti ed attiva anche la piattaforma per la raccolta delle candidature per le figure professionali da inserire successivamente nelle aree operative di volo e di terra e in quelle di staff. I biglietti possono essere acquistati sul sito www.itaspa.com per i voli dal 15 ottobre mentre l'indirizzo della piattaforma per candidarsi a lavorare con Ita è: https://cving.com/ita-jobs.Ieri nella sede romana di via dell'Arte, l'incontro tra il vertice di Ita e i sindacati nel corso del quale, al termine della riunione, sono state presentate informazioni sui piani economici, sociali e sulle iniziative del personale, e sui numeri di assunzione e di condizioni di lavoro.l sindacati hanno confermato lo sciopero del trasporto aereo indetto per il 24 settembre. Lo hanno annunciato uscendo dal tavolo di confronto con Ita.Oggi inoltre i sindacati confederali invieranno una lettera al Governo per chiedere un suo coinvolgimento nella vertenza con Ita.