Torna l'autrice di Harry Potter La storia di Natale di J.K.Rowling Esce oggi in contemporanea mondiale tradotto in 20 lingue "Il maialino di Natale", il nuovo libro per ragazzi di J.K.Rowling dopo Harry Potter.

Dopo le 500 milioni di copie vendute in tutto il mondo per la saga di fama planetaria, la scrittrice britannica torna al genere fantasy per l'infanzia con "il maialino di Natale": la storia dell'amore di un bambino per il suo giocattolo preferito, un maialino di peluche, e del viaggio per ritrovarlo nella "terra dei perduti", accompagnato da personaggi fantastici, in pieno stile magico di Harry Potter.Nel 2020 la Rowling era tornata alla letteratura per bambini con la fiaba L'Ickabog,realizzata online durante il duri mesi del lockdown per intrattenere i più piccoli,donando poi tutti i proventi per aiutare le persone colpite dalla pandemia.