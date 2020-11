Biden e Bergoglio si incontrarono nel 2016 Biden: papa Francesco mi ha chiamato, con lui lavoreremo per i poveri, i migranti e il clima Il presidente eletto Joe Biden - primo cattolico dopo Kennedy - ha avuto un colloquio con il pontefice, riferisce il suo team in una nota riportata dalla Cnn

Joe Biden e Papa Francesco nell'incontro del 2016

Condividi

President-elect Biden spoke this morning with His Holiness Pope Francis. https://t.co/om635SC3M9 pic.twitter.com/DYuiiphOE0 — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 12, 2020

Papa Francesco telefona a Joe Biden - primo presidente Usa cattolico dopo John Fitzgerald Kennedy - per congratularsi con lui. "Il presidente eletto ha ringraziato il Pontefice per le sue benedizioni e congratulazioni e ha espresso il suo apprezzamento per la leadership di Sua Santità nel promuovere la pace, la riconciliazione e i legami comuni dell'umanità in tutto il mondo", si legge nella nota dello staff di Biden.Biden ha espresso il suo "desiderio di lavorare insieme sulla base di valori comuni", nel riconoscimento "della dignità e dell'uguaglianza di tutto il genere umano, la cura delle persone ai margini e dei poveri, la lotta al cambiamento climatico e l'accoglienza e l'integrazione dei migranti e dei rifugiati in tutte le comunità"."Il presidente eletto ha espresso il desiderio di lavorare insieme sulla base di una condivisa fede nella dignità e nell'eguaglianza di tutta l'umanità", si legge nel tweet postato dallo staff di Joe Biden. Papa Francesco e Biden si incontrarono nell'aprile del 2016.