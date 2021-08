Juventus La Juventus di Allegri: puntiamo allo scudetto, Ronaldo non ci ha mai detto di voler andare via

si è sempre allenato bene e non ci ha mai detto di voler andare via". È quanto ha dichiarato oggi l'allenatore della Juventus,, nella conferenza stampa alla vigilia dell'esordio di campionato, a Udine."Giovedì - ha precisato il tecnico - non ha giocato perché gli ho dato una mezza giornata libera, ma sta bene domani è a disposizione". A una domanda su una presunta 'doppia gestione' fra Ronaldo e la squadra, Allegri ha risposto che "c'è sempre una gestione della Juve. Ronaldo sarà un valore aggiunto per noi perché garantisce tanti gol. Chiaro che poi dovremo lavorare di squadra per esaltare il singolo"."Noi siamo tra le squadre che puntano a. Però facciamo un passo alla volta e pensiamo alla partita di domani", ha detto Allegri. " Per vincere serve un lavoro quotidiano a livello fisico, tecnico e mentale. Dobbiamo arrivare a marzo in lotta per lo scudetto e questo vorrà dire che avremo trovato un equilibrio".L'allenatore ha poi detto di essere "molto contento per l'arrivo di. Non è in condizioni ottimali e avrà bisogno ancora di qualche giorno. Domani verrà a Udine e se ci sarà bisogno potrà giocare 15/20 minuti".Quanto allaAllegri ha detto che sarà una partita "difficile" perché "la prima di campionato è sempre difficile" e perché "troviamo una squadra molto forte fisicamente. Hanno giocatori molto bravi in contropiede, e dietro sono molto ben strutturati. Per portare a casa i tre punti a casa servirà una prestazione solida e tecnica, con grande pazienza".