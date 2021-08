Calcio Ufficiale: la Juventus cede Cristiano Ronaldo al Manchester United per 15 milioni + 8 di bonus

Cristiano Ronaldo (AP Photo/Armando Franca)

Condividi

Con una nota sul proprio sito internet, la Juventus comunica "di aver raggiunto l'accordo con la società Manchester United FC Ltd per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo a fronte di un corrispettivo di 15,0 milioni di euro, pagabile in cinque esercizi, che potrà essere incrementato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva del calciatore, per un importo non superiore a 8,0 milioni, al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi. Tale operazione genera un impatto economico negativo sull'esercizio 2020/2021 pari a 14,0 milioni, per effetto dell'adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore". Lo riporta LaPresse.Nel salutare l'asso portoghese, la Juventus ricorda le 133 presenze, 101 gol e 5 trofei. È stato il primo giocatore nella storia della Juventus a realizzare almeno 100 gol in tutte le competizioni nelle sue prime tre stagioni in bianconero e dal suo arrivo in Serie A è il giocatore che ha segnato più gol: 81, almeno 10 più di qualsiasi altro. Non solo, con il succitato titolo di capocannoniere è diventato anche il primo a sedersi sul trono dei migliori marcatori in Serie A, Liga e Premier League.