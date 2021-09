Afghanistan Kabul, ripartono i voli interni. Isis: kamikaze aeroporto liberato da prigione da talebani Governo non prima di sabato. Nessun annuncio o cerimonia relativa alla presentazione del nuovo esecutivo è prevista per oggi. Borrell, 5 condizioni per impegno con talebani

Riprendono oggi i voli interni dall'aeroporto di Kabul. Lo ha confermato l'emittente afghana 'Ariana', dopo che ieri Al Jazeera aveva anticipato la notizia citando un funzionario dell'Aviazione civile afghana.Nelle scorse ore il ministro degli Esteri del Qatar, Mohamed bin Abdelrahman Al Thani, aveva espresso l'auspicio che l'aeroporto di Kabul potesse riaprire quanto prima. "Stiamo ancora valutando la situazione", aveva detto precisando che i Talebani e le autorità qatariote stavano cercando di identificare "rischi e possibili guasti" all'aeroporto.L'Ariana Afghan Airline è la più grande compagnia aerea del Paese.Il kamikaze dell'Isis-K che lo scorso 26 agosto si è fatto esplodere all'aeroporto di Kabul,provocando 170 vittime, tra cui 13 soldati americani, era stato liberato da una prigione afgana dopo il crollo dell'esecutivo filo-occidentale di Ashraf Ghani. Lo sostiene lo stesso gruppo jihadista in una newsletter online, ripresa dalla Bbc.Secondo questa ricostruzione, "dopo che le forze del precedente governo sono fuggite", l'attentatore Abdul-Rahman al-Logari e "diversi suoi fratelli" sono scappati dal carcere e "si sono precipitati a raggiungere i loro fratelli" dell'Isis-Khorasan per compiere l'attacco suicida.Dopo la presa di Kabul nel giorno di Ferragosto, i Talebani aveva liberato migliaia di detenuti dalla prigione di Pul-e-Charkhi nella capitale afghana e da diverse altre carceri del Paese. Secondo i media locali, tra questi c'erano anche miliziani dell'Isis e di Al Qaida.Il nuovo governo dell'Afghanistan formato dai talebani non dovrebbe essere svelato prima di sabato.Fonti talebane avevano indicato giovedì che la composizione del nuovo governo avrebbe potuto essere annunciata già oggi,dopo la preghiera del venerdì.I ministri degli Esteri dell'Ue hanno insistito sul fatto che "restiamo impegnati nel sostegno della popolazione afghana e per sostenerla ci dovremo impegnare con il nuovo governo in Afghanistan, questo non significa riconoscimento". Lo ha dichiarato l'Alto commissario dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, al termine del Consiglio informale dei ministri degli Esteri."E' un impegno operativo che dipenderà dal comportamento di questo governo. Giudicheremo il comportamento in base a cinque condizioni: non deve servire come base per esportare il terrorismo ad altri Paesi; seconda il rispetto dei diritti umani, in particolare i diritti delle donne, lo stato diritto e libertà stampa; terza l'esistenza di governo di transizione rappresentativo e inclusivo; quarta condizione favorire l'accesso libero ad aiuti umanitari, nel rispetto delle nostre procedure e condizioni e quinta il pieno impegno dei talebani per favorire le partenze dei cittadini stranieri e afghani che vogliono lasciare il Paese", ha spiegato Borrell.