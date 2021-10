Il Kazakistan inasprisce le pene per consumo di carni di animali domestici

Al vaglio delle autorità kazake un disegno di legge per inasprire le sanzioni per il consumo di carne di animali domestici. Lo ha annunciato il viceministro dell'ecologia, della geologia e delle risorse naturali del Kazakistan, Aliya Shalabekova.L'elenco degli animali di compagnia, la cui carne sarà proibita per il consumo includerà cani, gatti, pappagalli, criceti e topi bianchi. Mangiarli equivarrebbe a violare l’articolo del Codice Penale che punisce il trattamento crudele degli animali e che ne provoca la morte. Secondo i nuovi emendamenti al Codice Penale, tale reato prevede una multa di circa 1.200 euro e 50 giorni di reclusione.La funzionaria ha spiegato che la modifica del Codice Penale e l’inasprimento delle pene sono state decise in seguito ad alcuni casi verificatisi nel paese. In particolare, ha detto Shalabekova, le forze dell'ordine hanno registrato casi in cui i residenti del paese hanno preso i cani da canili e poi hanno consumato la loro carne come cibo. Ha aggiunto che per tracciare le violazioni, verrà prima stabilito il controllo e la tracciabilità della vita di quegli animali domestici che sono stati presi dai canili.Lo scorso febbraio, è stato riferito che nella parte settentrionale del Kazakistan, un abitante di un villaggio ha rubato un pastore tedesco ai suoi vicini e l'ha mangiato. I proprietari si sono rivolti alle forze dell'ordine.