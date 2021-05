Serie A, ultima giornata In Champions Milan, Atalanta e Juventus, resta fuori il Napoli Due rigori Kessié nel colpo Milan a Bergamo (0-2) che vale il secondo posto La Juve fa poker a Bologna e può far festa grazie al clamoroso 1-1 casalingo del Napoli (in Europa League) col Verona. Roma nella neonata Conference

Tre squadre per due posti: una era di troppo e questa è il Napoli, grande deluso dell’ultima giornata di campionato. Il Milan chiude secondo vincendo a Bergamo, Atalanta terza e Juventus quarta: per loro sarà Champions. I partenopei steccano invece in casa col Verona e finiscono quinti, in Europa League assieme alla Lazio: sono questi i verdetti finali del campionato 2020-21, cui si aggiunge la Roma che da settima conquista (per differenza reti) un posto nella neonata Conference League.Grande equilibrio nel primo tempo del ‘Gewiss’, dove succede pochissimo a parte il sussulto prima dell’intervallo che porta il Diavolo sul dischetto (43’): Maehle abbatte Theo Hernandez, è rigore, implacabile l’esecuzione dell’ex Kessié. Ripresa. Esce di un niente il diagonale di Zapata, al 68’ ospiti a un passo dal raddoppio: si stampa sul palo il tocco sotto di Leao che aveva scavalcato Gollini in uscita. Esce la conclusione di Muriel, al 93’ altro penalty per gli ospiti (braccio Gosens): Kessié infallibile anche stavolta e gara chiusa. Pioli e il Milan fanno festa: splendido colpo proprio in coda.Anche senza Cristiano Ronaldo, lasciato inaspettatamente in panchina, dominio totale della Juve che chiude rapidamente la pratica del Dall’Ara: tre gol e zero rischi in un primo tempo senza storia. Apre subito Chiesa (6’) in tap-in dopo la traversa di Rabiot, raddoppio facile facile di Morata sfruttando una travolgente azione di Dybala con perfetto assist finale (30’), cala il tris il francese Rabiot al 45’ su assist illuminante di Kulusevski. Poker bianconero in avvio ripresa (47’): lancio del portiere Szczesny dalle retrovie, difesa felsinea in vacanza, lo spagnolo Morata (doppietta) controlla e fulmina Skorupski. Orsolini riduce il passivo all’85’, a ruota palo di Dybala. Game over e bianconeri in Champions.Partenopei con poca intensità e ingabbiati da un buon Verona nei primi 45’: senza fortuna i tentativi di Insigne e Lozano, scaligeri minacciosi con Dimarco e Kalinic e vicinissimi al vantaggio al 51’ con lo stesso Dimarco: Meret evita il peggio. Dopo aver tremato, il Napoli passa (61’): sugli sviluppi di angolo, s’insacca nell’angolino la stoccata di Rrahmani da centro area (prima rete in Italia per il kosovaro di cittadinanza albanese). Immediata la risposta dell’Hellas che pareggia al 69’ con Faraoni, bravo a sfruttare un lancio di Gunter e un pessimo posizionamento di Hysaj. Il pari è un colpo durissimo per la squadra di Gattuso, che non riesce più a riprendere in mano la partita e chiude con un pari clamoroso e amarissimo che lascia gli azzurri fuori dall’Europa che conta.Il primo gol in Italia del greco Kyriakopoulos (sarà poi espulso al 61’) ‘spacca’ subito il match: sinistro vincente dalla grande distanza al 10’. I biancocelesti ci provano con Muriqi e Cataldi, al 78’ i neroverdi archiviano la gara con il rigore del 2-0 segnato da Berardi (fallo Parolo su Caputo). De Zerbi saluta con uno splendido ottavo posto, a pari punti con la Roma che però raggiunge l’Europa per miglior differenza reti.Fonseca saluta la Roma con un settimo posto che significa Conference League, l’ultimo degli obiettivi possibili: traguardo raggiunto tra molte sofferenze con il 2-2 in rimonta in casa Spezia, già salvo. Al ‘Picco’ disastroso primo tempo dei giallorossi, assolutamente passivi: quattro palle-gol e due reti per i padroni di casa, firmate dall’ex Verde al 6’ e da Pobega al 38’. Altra Roma nella ripresa, che crea due occasionissime con Mkhitaryan e Cristante (Rafael si supera in entrambe le occasioni) e rimette in piedi il match grazie a El Shaarawy (52’) e l’armeno Mkhitaryan all’85’.Poteva essere uno spareggio da brividi alla ‘mors tua vita mea’, ma dopo il punto salvezza in casa Lazio nel recupero, Torino-Benevento è solo una festa per i granata, mentre per i sanniti (retrocessi) è il commiato alla Serie A. Finisce 1-1 il match dell’Olimpico che chiude la stagione: segna Bremer di testa su un’uscita a vuoto di Manfredini (29’), pari degli ospiti al 72’ con una capocciata di Tello. La traversa nega il 2-1 a Zaza.