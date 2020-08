La gente è scesa in strada L'Aquila, incendi minacciano la città: le fiamme si avvicinano alle abitazioni Incendio anche vicino l'autostrada A14, chiuso tratto fra Vasto nord e Vasto sud

Il fronte dell'incendio si allarga e si avvicina sempre più al centro abitato, e la gente è scesa in strada impaurita. E' stata un'altra notte di passione e preoccupazione all'Aquila per l'incendio, di origine dolosa, che sta flagellando il monte di fronte al popoloso quartiere di Pettino.A Pettino molte persone sono scese in strada, avvertendo l'odore acre del fumo. C'è timore che le fiamme possano arrivare alla zona di Madonna Fore e San Giuliano, molto frequentata dagli aquilani, già colpita dal rogo devastante del 2007. Le operazioni di spegnimento con canadair ed elicotteri sono riprese questa mattina all'alba. Secondo quanto si è appreso, sono circa 300 le persone che stanno operando nel fronte aquilano e su quello, che deve comunque essere monitorato perché non domato, divampato per primo nella collina che sovrasta la frazione aquilana di Arischia. Sul posto oltre ai vigili del fioco, protezione civile, volontari, esercito, forze dell'ordine e polizia locale.Intanto, vanno avanti le indagini e la inchiesta per individuare i piromani.Alle 06.30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Vasto Nord e Vasto Sud in entrambe le direzioni a causa di un incendio in area limitrofa all'autostrada, all’altezza del km 456. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, soccorsi sanitari, pattuglie della polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia della direzione di Tronco di Pescara. Il traffico è bloccato e si registra un chilometro di coda in entrambe le direzioni.